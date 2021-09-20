Ереван, , 14:30 — REGNUM Власти Армении очень заинтересованы в разблокировке региональных коммуникаций, в результате чего произойдет преодоление блокады, в которой страна находится в течение 25 лет. Об этом 20 сентября заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе встречи с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком в Ереване, его слова приводит пресс-служба главы правительства Армении.

Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Пашиняна, армяно-российский бизнес-форум, на который прибыл Оверчук, это событие является важным для армянской стороны, которая также заинтересована в активности «российских бизнесменов армянского происхождения», особенно в момент, когда страна находится «на этапе послевоенного восстановления».

«Мы очень заинтересованы в открытии коммуникаций, так как видим в этом возможность преодолеть блокаду Армении, в которой, к сожалению, мы находимся более 25 лет. Надеемся, что в результате работы мы придем к конкретным решениям», — сказал глава армянского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что переговоры между Ереваном и Анкарой на высшем уровне могут начаться, если будут установлены успешные контакты между сторонами на официальном уровне.