Самара, 20 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. 512 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего в области выявили 99 574 случая заражения коронавирусом. При этом в регионе скончались 3673 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие 24 часа констатировали смерть 20 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с вирусом 82 858 человек, в том числе 267 человек победили инфекцию за прошедшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 19 сентября в Самарской области за сутки выявили 502 случая заражения коронавирусом.