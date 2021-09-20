Москва, 20 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. ЛДПР в ходе предвыборной кампании фактически переломила себя, отметил лидер партии Владимир Жириновский.

Duma.gov.ru Владимир Жириновский

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По его мнению, партия совершила два политических подвига. Первый связан с ситуацией в Хабаровском крае, где десятки тысяч человек полгода выходили на улицы в поддержку бывшего губернатора от ЛДПР Сергея Фургала, партия смогла использовать эту ситуацию в свою пользу, указал лидер ЛДПР.

Второй подвиг связан с борьбой с пандемией, подчеркнул Жириновский, напомнив, что ЛДПР — единственная партия в стране, которая настаивала на жестком соблюдении санитарных правил, потому что это хотя бы чуть-чуть снижает заражаемость.

«В ходе минувшей кампании мы фактически переломили себя, понимая, что теряем на этих темах голоса, но, может быть, хоть какое-то количество жизней мы спасли, помогли остановить возможный социальный взрыв, который привёл бы только к тяжелым последствиям для большинства граждан», — рассуждает Жириновский в телеграм-канале.

«Но, увы, преподнести эти достижения на блюдечке избирателям невозможно. Люди всегда настроены против, любят наказать власть, поэтому они поддержали свержение царя в 1917 г., потом временного правительства и рады были изгнать коммунистов в 1991 году», — указал он.