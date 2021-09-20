Москва, , 14:21 — REGNUM На выборах в Госдуму РФ, которые проходили в России с 17 по 19 сентября, наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировали проблем, ставящих под сомнение легитимность голосования. Об этом на заседании Центризбиркома РФ заявил глава миссии наблюдателей от ШОС Тынчтык Шайназаров.

Выборы Khabkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Он также добавил, что трёхдневное голосование позволило не только избежать скоплений на избирательных участках, но и способствовало высокой явке.

«Трёхдневное голосование способствовало высокой явке, — подчеркнул Щайназаров. — Механизм трёхдневного голосования позволил в период пандемии не создавать массового скопления граждан на избирательных участках, что способствовало предотвращению распространения болезни».

Читайте также: Зарубежные НПО массово распространяли фейки о выборах в России — Пискарев

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Государственную думу РФ в России проходили в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. По данным ЦИК, на 18:00 20 сентября явка на выборах превысила 45%.

Читайте ранее в этом сюжете: Серьёзных нарушений во время выборов в Госдуму не допущено — МВД РФ