Томск, 20 сентября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин 20 сентября прокомментировал итоги выборов, состоявшихся в регионе 17−19 сентября 2021 года.

Kremlin.ru Сергей Жвачкин

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Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, Жвачкин поздравил всех победителей выборов в Госдуму РФ и Законодательную думу региона. Он подчеркнул, что «Единая Россия» победила в 19 округах из 21.

При этом губернатор заявил, что Законодательная дума Томской области «сохранила широкую многопартийность». Помимо единороссов, в ней будут работать представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», а также впервые — представители партии «Новые люди».

«Рассчитываю, что, несмотря на традиционное многоголосие в областной думе, всех депутатов от разных партий вновь объединит наша главная партия — партия томичей», — резюмировал Жвачкин.

Напомним, Жвачкин возглавлял на выборах в Законодательную думу Томской области региональный список «Единой России».