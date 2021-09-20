Бишкек, 20 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Долг энергетического сектора Киргизии в настоящее время составляет 135 млрд сомов (более 115,5 млрд рублей). Об этом заявил замдиректора госагентства по управлению бюджетными кредитами Элдияр Доолбеков на заседании профильного парламентского комитета.

Киргизия

По словам чиновника, бюджетные кредиты, полученные на нужды и на развитие энергетической сферы, должны быть возвращены до 2045 года.

Также он отметил, что наибольшие задолженности по бюджетным кредитам имеются в энергетическом и сельскохозяйственном секторах.