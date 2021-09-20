Брянск, 20 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Предварительные итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва огласила 20 сентября председатель Брянской областной избирательной комиссии Елена Анненкова.

Георгий Балаков ИА REGNUM Выборы-2021

Следите за развитием событий в трансляции: «В России подводят итоги трёхдневных выборов — все новости»

Все протоколы об итогах голосования избирательных комиссий внесены в систему ГАС «Выборы». По данным облизбиркома, в голосовании приняли участие 661 820 избирателей, явка составила 68,65%.

По партийным спискам лидирует «Единая Россия» — 64,32%, затем идёт КПРФ — 13,7% и ЛДПР — 8,6%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

На одномандатном избирательном округе №77 победу одержал Николай Валуев («Единая Россия», 62,5%), по округу №78 — Николай Алексеенко («Единая Россия», 57,7№).

Напомним, выборы в Государственную думу впервые проходили три дня, с 17 по 19 сентября.