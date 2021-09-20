Москва, 20 сентября, 2021, 15:07 — ИА Регнум. Сельскохозяйственных животных, в том числе кур, нельзя держать на землях для садоводства. Такое решение вынес Верховный суд России, пишет 20 сентября «Российская газета».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Куры и петухи

Решение суда, как отмечает издание, касалось дела жительницы Волгограда гражданки К. Областная госинспекция по использованию и охране земель обнаружила на её участке курятник. Юридически участок предназначен для садоводства, потому административным нарушением является использование этой земли по иному назначению.

Владелице участка назначили штраф в размере 10 тыс. рублей. Сумма штрафа зависит от кадастровой стоимости земли, а 10 тыс. рублей — минимальное значение.

По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, действующий в РФ принцип деления земель на категории позволяет их использовать рационально и эффективно. Использование не по целевому назначению не допускается, за нарушение предусмотрена ответственность.

По закону, садовый участок земли предназначен для отдыха граждан, на нём также можно выращивать сельхозкультуры для своих нужд, строить садовые и жилые дома, хозяйственные помещения и гаражи.

«Иными словами, гараж в яблоневом саду законен, а курятник или свинарник — нет», — отмечает издание.

Скот можно завести на участке, который относится к личному подсобному хозяйству.