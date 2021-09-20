Екатеринбург, 20 сентября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В 2021 году в Екатеринбурге не станут повышать стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы города Вадим Чернопенев.

«Стенограффия» Разрисованный троллейбус

«В этом году повышения стоимости проезда не будет», — цитирует Чернопенева «КП-Урал».

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что стоимость одной поездки в общественном транспорте может подняться до 32 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге стоимость проезда в общественном транспорте равняется 28 рублям, в метро — 32 рублям.