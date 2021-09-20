Джакарта, , 14:17 — REGNUM Правительство Индонезии объявило о продлении действия ограничений по коронавирусу в стране, сообщает Kompas.

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На островах Ява и Бали продлили действие ограничений по коронавирусу на две недели, а именно с 21 сентября по 4 октября 2021 года.

Напомним, правительство Индонезии уже несколько раз продлевало действие ограничений по коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Индонезии объявило о 249 новых случаях заражения штаммом «Дельта».

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