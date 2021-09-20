В Белоруссии заявили о четвёртой волне COVID-19 в республике
Минск, 20 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Белоруссии началась четвертая волна коронавирусной инфекции. Об этом 20 сентября заявил белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его слова приводит агентство БелТА.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»
«Во-первых, мы ее анонсировали. Согласно течению эпидпроцесса, эта волна должна была прийти, и она накладывается на классическую нашу сезонную эпидемиологическую ситуацию, характерную для Беларуси в эту пору года. К сожалению, и температурный режим способствует. Поэтому рост заболеваемости мы фиксируем», — сказал он.
Также Пиневич уточнил, что, как он считает, большое число выявляемых в стране ежедневно носителей коронавируса не является поводом для каких-либо чрезвычайных мер, однако требует полного напряжения сил системы здравоохранения Белоруссии, а также тех ресурсов, которые были запланированы и задействованы согласно планам ведомства.
Отметим, 19 сентября в Белоруссии за сутки было выявлено 1982 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.