Минск, 20 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Белоруссии началась четвертая волна коронавирусной инфекции. Об этом 20 сентября заявил белорусский министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Во-первых, мы ее анонсировали. Согласно течению эпидпроцесса, эта волна должна была прийти, и она накладывается на классическую нашу сезонную эпидемиологическую ситуацию, характерную для Беларуси в эту пору года. К сожалению, и температурный режим способствует. Поэтому рост заболеваемости мы фиксируем», — сказал он.

Также Пиневич уточнил, что, как он считает, большое число выявляемых в стране ежедневно носителей коронавируса не является поводом для каких-либо чрезвычайных мер, однако требует полного напряжения сил системы здравоохранения Белоруссии, а также тех ресурсов, которые были запланированы и задействованы согласно планам ведомства.

Отметим, 19 сентября в Белоруссии за сутки было выявлено 1982 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.