Курган, 20 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском университете 20 сентября 2021 года. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Стрельба в школе

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«Как же больно читать такие новости. Выражаю соболезнования тем, кто потерял сегодня родных и близких», — сказал глава Зауралья.

Вадим Шумков пожелал здоровья и скорейшего восстановления тем, кто был ранен во время бойни.