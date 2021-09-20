Москва, , 14:15 — REGNUM На выборах в Госдуму РФ в московском Медведковском одномандатном округе №200 одерживает победу актёр Дмитрий Певцов, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Певцов Svklimkin

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После обработки 99,4% протоколов самовыдвиженец Певцов набирает 38,25%. Он опережает идущего на втором месте кандидата от КПРФ Дениса Парфёнова, у которого 28,21%.

Таким образом, Певцов одерживает победу на выборах в округе и проходит в Госдуму.