Грозный, , 14:13 — REGNUM В Чечне подведены итоги выборов в парламент республики. После обработки 100% бюллетеней избирательная комиссия предоставила данные по голосованию. Победу на выборах одержала партия «Единая Россия», набрав 89,20% голосов избирателей.

Чечня. Грозный

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На втором месте «Справедливая Россия — За правду», за которую проголосовали 5,59%, на третьем — КПРФ, набравшая 5,16% голосов.

Напомним, состав парламента Чечни представлен 41 депутатом. В четвертом созыве законодательного собрания республики работали 37 депутатов-единороссов, два депутата от «Справедливой России» и два — от КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» в Чечне победила большинством голосов (96,13%) и на выборах в Государственную думу РФ.

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