Тольятти, Самарская область, 20 сентября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Пожар в одном из корпусов АО «АВТОВАЗ» произошел в Тольятти. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области С Иркутске тушат серьёзный пожар на авиационном предприятии

Сообщается, что утром 20 сентября спасатели получили сведения о пожаре в корпусе АО «АвтоВАЗ» на Южном шоссе, 36.

По повышенному рангу вызова — Пожар № 2 были подняты 96 огнеборцев на 28 единицах техники. Было эвакуировано 50 человек.

Отмечается, что вскоре пожар был ликвидирован на площади 120 кв. метров. К счастью никто не погиб и не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на мусороперерабатывающем заводе произошел пожар.