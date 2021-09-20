Москва, 20 сентября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Акции «Яндекса» пока не реагируют на ряд проводимых против компании расследований и выдвинутых в России исков. Котировки акций компании движутся в русле общей динамики рынка, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Яндекс

«В последние четыре торговые сессии по бумагам, действительно, наблюдался некоторый откат вниз, в результате которого от исторического максимума в районе 5990 рублей цена отступила в район 5800, но он вполне укладывается в общую коррекционную тенденцию мировых фондовых рынков.

Вероятно, пока инвесторы не воспринимают всерьез угрозу того, что по результатам исков или антимонопольного расследования компанию ожидают некие последствия, способные отразиться на её доходах. Впрочем, возможно, сейчас инвесторам просто не до локальных новостей.

Многие ведущие индексы в последние годы показали периоды длительного практически безоткатного роста, серьезная коррекция давно назрела.

Но мировые центробанки продолжают заливать рынки деньгами и пока этого хватает для того, чтобы сводить на нет какие-то серьезные попытки игры на понижение.

Если всё-таки рынки начнут сильное понижательное движение, сектор высоких технологий, как наиболее перегретый, несомненно, испытает сильный удар. Впрочем, опять же, дешеветь будут все компании сектора

И «Яндекс» тут далеко не самый переоцененный — всё-таки в виду того, что основным рынком для компании является российский, в ценах её бумаг уже в значительной степени заложены страновые риски», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября 2021 года арбитраж Москвы рассмотрит иск «Яндекса», который пытается обжаловать начало антимонопольного расследования о дискриминации сторонних сервисов.

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