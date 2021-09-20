Белград, , 15:04 — REGNUM Если Брюссельское соглашение от 2013 года не будет выполняться в полном объёме, оно потеряет всякий смысл. Об этом заявил директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович 20 сентября.

Флаг Косово Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так Петкович прокомментировал изъятие сербских автомобильных номеров, которое проводят полицейские сепаратистского образования с утра 20 сентября на контрольных пунктах на административной линии между центральной Сербией и Косово — Ярине и Брняк.

«Альбин Курти с помощью спецподразделения «Росу» вошел на север Косово и Метохии примерно в 5:45, нарушая соглашение от 2013 года о том, что именно подразделения «Росу» не имеют право заходить на территорию севера Косово и Метохии. Они направились к административным пунктам Ярине и Брняк, чтобы помочь в претворении в жизнь безумного решения Альбина Курти об изъятии сербских регистрационных номеров, которые выдаются для Косово и Метохии, а также и регистрационных номеров из центральной Сербии», — заявил Петкович телеканалу РТС.

По мнению Петковича, такое поведение свидетельствует о том, что Курти готов спровоцировать новые инциденты в Косово и Метохии и поставить под вопрос безопасность сербов, проживающих на территории края. Петкович отметил, что необходимо уважать соглашение от 2011 года и два соглашения от 2016 года, которые продлевают действие нейтральных автомобильных номеров для севера Косово и Метохии без упоминания «Республики Косово».

Напомним, что 20 сентября рано утром полицейские сепаратистского Косово заставили владельцев автомобилей, которые используют регистрационные номера Республики Сербии, поставить временные косовские номера на свои машины и заплатить пошлину в размере пяти евро.