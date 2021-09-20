Красногорск, 20 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 20 сентября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 1098 случаев новой инфекции. Эта цифра на 94 превышает аналогичный показатель 19 сентября. Тогда на территории региона выявили 1004 новых случая, а днем ранее — 915.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 20 сентября в России за сутки выявили 19 744 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.