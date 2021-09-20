Псков, , 14:22 — REGNUM В Псковской области подведены предварительные итоги выборов Государственной думы и Псковского областного Собрания депутатов, сообщили в региональном избиркоме. Партийным победителем стала «Единая Россия», получившая порядка 40% голосов на обоих выборах.

Дом Советов. Псков User 699

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В выборах депутатов Госдумы по партийным спискам приняли участие более 230 тыс. избирателей, что составляет более 44,5% от общего числа избирателей Псковской области. «Единая Россия» заручилась поддержкой порядка 40% проголосовавших, КПРФ — более 21,6%, «Справедливая Россия — За правду» — более 9%, ЛДПР — порядка 8,6%, «Новые Люди» — более 6,2% избирателей. Остальные политические объединения, по имеющимся данным, не проходят пятипроцентный барьер в Псковской области.

На выборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу № 148 приняло участие более 226 тыс. избирателей, явка составила порядка 44%. Наибольшее количество голосов, по предварительным итогам, получил кандидат от «Единой России», депутат Госдумы VII созыва Александр Козловский — более 38%.

В выборах в Псковского областного Собрания депутатов по единому избирательному округу участвовали более 223 тыс. человек, это 43,5% от числа зарегистрированных избирателей региона. «Единая Россия» получила более 39,3% голосов, КПРФ — около 20,8%, «Справедливая Россия — За правду» — порядка 9,1%, ЛДПР — 8,9%, «Новые Люди» и «Яблоко» — примерно по 6,2%. Таким образом, в областной парламент могут попасть шесть партий.

На территории Псковской области работали более 600 избирательных участков. За соблюдением правил выборов следили более 1,6 тыс. наблюдателей от политических и общественных объединений, а также иностранные эксперты.

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