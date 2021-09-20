Москва, 20 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Тренерский штаб сборной России по футболу по главе с Валерием Карпиным определился с расширенным составом команды на матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2022, которые пройдут в октябре. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба команды.

Сборная России по футболу

В расширенный состав сборной России включены 34 футболиста, в том числе пять вратарей: Маринато Гильерме («Локомотив»), Евгений Дюпин, Матвей Сафонов («Краснодар»), Станислав Крицюк («Зенит»), Андрей Лунёв («Байер», Германия).

В линию защиты вызваны Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Илья Самошников («Рубин), Игорь Дивеев (ЦСКА), Михаил Осипенко («Ростов), Сергей Терёхов («Сочи), Фёдор Кудряшов («Антальяспор», Турция).

Линия полузащиты представлена такими игроками, как Даниил Фомин, Арсен Захарян, Денис Макаров («Динамо), Рифат Жемалетдинов, Дмитрий Баринов («Локомотив»), Далер Кузяев, Александр Ерохин («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Алексей Миранчук («Аталанта», Италия), Алексей Ионов («Краснодар»), Зелимхан Бакаев («Спартак»), Денис Глушаков («Химки), Максим Мухин (ЦСКА), Антон Зиньковский («Крылья Советов»).

Из нападающих в команду вызваны Фёдор Смолов («Локомотив»), Константин Тюкавин («Динамо), Антон Заболотный (ЦСКА), Артём Дзюба («Зенит») и Гамид Агаларов («Уфа»).

В октябре сборная России сыграет два матча отбора на ЧМ-2022 — с командами Словакии (8 октября, дома) и Словении (11 октября в гостях).