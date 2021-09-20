Рязань, 20 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Стая бродячих собак загрызла домашних коз на улице Плотно-Пушкарской в Пронске Рязанской области. Четыре животных погибли, одну козу удалось спасти ветврачу.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Бездомные собаки

Собаки напали 19 сентября на домашних животных на выпасе. Возгласы услышала хозяйка коз и вместе с сыном и дочерью попыталась спасти своих питомцев. По словам очевидцев, в Пронске эти собаки уже не раз нападают на животных и кидаются на людей.

По заявке администрации района летом 2021 года агрессивных псов пытались отловить по договору специалисты из собачьего приюта Илюшеня, однако собак тогда не нашли.

Виктора Радько издательство «Узнав о случившемся, мы подали заявку на их отлов в администрацию Пронского района. Известно, что сегодня заключили контракт уже с другой фирмой по отлову животных, с московским предпринимателем. Думаю, что на днях этих собак отловят и увезут в приют», — цитирует главу администрации Пронскаиздательство «Пресса».

Ранее бездомные собаки загрызли у жителя Пронска 18 кроликов.