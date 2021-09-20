Уфа, 20 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Заместителя главного инженера университета обвинили в получении взятки в Уфе. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

По версии следствия, 40-летний фигурант уголовного дела запросил взятку у руководителя строительного предприятия, с которым у университета заключены договора на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту корпусов и зданий университета.

Следователи считают, что взятка была затребована в размере свыше 7,3 млн рублей, «исходя из расчета от 20 до 45% от стоимости каждого заключенного договора, за оказание содействия в беспрепятственном подписании актов выполненных работ, а в случае отказа пригрозил расторжением договоров».

Отмечается, что во время оперативно-розыскных мероприятий, которые провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону, после передачи руководителем строительной организации части взятки в сумме один млн рублей, через знакомого замглавного инженера, последний был задержан.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки в особо крупном размере. Свою вину обвиняемый не признал. Сейчас он находится под стражей.

Расследование дела продолжается.