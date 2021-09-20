Москва, , 14:01 — REGNUM Итоги выборов никак не влияют на поддержку регионов России со стороны федерального центра, она будет оказываться всем субъектам РФ на общих основаниях. Об этом 20 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, никакой здесь нет обусловленности — выборы и уровень поддержки региона. Об этом не может быть и речи», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая вопрос о влиянии результатов «Единой России» на выборах в конкретных регионах на поддержку глав субъектов, срок полномочий которых истекает в 2022 году.

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«Естественно, в данном случае все регионы на общих основаниях получают поддержку из федерального центра», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам обработки 98,21% протоколов, предоставленных участковыми избирательными компаниями, на выборах в Государственную думу РФ партия «Единая Россия» получает 49,79% голосов избирателей. На втором месте КПРФ с результатом 19,04%, далее следует ЛДПР (7,48%), «Справедливая Россия — За правду» (7,41%) и партия «Новые люди» (5,36%).