Джакарта, 20 сентября 2021, 13:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило о 249 новых случаях заражения штаммом «Дельта», сообщает Kompas.
В общей сложности в Индонезии выявили 2720 случаев заражения штаммом «Дельта». Все эти случаи распространены в 34 провинциях Индонезии.
Больше всего случаев заражения штаммом «Дельта» выявили в столице Индонезии Джакарте, а именно 831 носителя штамма «Дельта».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии должны принять решение относительно продления ограничений по коронавирусу.
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