Джакарта, , 13:59 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии объявило о 249 новых случаях заражения штаммом «Дельта», сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В общей сложности в Индонезии выявили 2720 случаев заражения штаммом «Дельта». Все эти случаи распространены в 34 провинциях Индонезии.

Больше всего случаев заражения штаммом «Дельта» выявили в столице Индонезии Джакарте, а именно 831 носителя штамма «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии должны принять решение относительно продления ограничений по коронавирусу.

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