Джакарта, 20 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии объявило о 249 новых случаях заражения штаммом «Дельта», сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В общей сложности в Индонезии выявили 2720 случаев заражения штаммом «Дельта». Все эти случаи распространены в 34 провинциях Индонезии.

Больше всего случаев заражения штаммом «Дельта» выявили в столице Индонезии Джакарте, а именно 831 носителя штамма «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии должны принять решение относительно продления ограничений по коронавирусу.