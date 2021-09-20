Москва, 20 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Опаздывают на работу на 10−15 минут 80% жителей России, не более чем на полчаса — 6%, на час и более — 2%. Основные причины опоздания — автомобильные пробки (32%) и проблемы с общественным транспортом (31%), приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru

Дарья Драй ИА REGNUM На работу

Намного реже работающие граждане задерживаются из-за семейных обязанностей, например, отводят ребенка в детсад, в школу (9%). Мешают приходить вовремя крепкий сон и форс-мажорные обстоятельства («застрял в лифте»; «пробилось колесо» и т. д.) по 8%.

Несобранность и неорганизованность мешает быть пунктуальными 6% опрошенных. Ссылаются на личные дела и обстоятельства — визит к врачу, нотариусу и др. — 4%. Не хватает мотивации 3%. А 1% респондентов признались, что им просто лень идти на работу.

Опрос проведен 1−15 сентября 2021 года среди 3000 граждан РФ старше 18 лет в 649 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждают, что никогда не опаздывают на работу 71% жителей России.

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