Липецк, , 13:56 — REGNUM В Липецкой области, по предварительным данным, на выборах в Госдуму «Единая Россия» получила 48,38% голосов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

Выборы Kurgan.izbirkom.ru

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КПРФ получила 21,3%, ЛДПР — 7,78%, «Справедливая Россия» — 6%, «Новые люди» — 4, 82%.

По одномандатным округам лидируют Николай Борцов (ЕР) — 47,82% и Михаил Тарасенко (ЕР) — 48,05%.

Явка избирателей составила 52,46%.