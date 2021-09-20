Вашингтон, , 13:55 — REGNUM США не должны возвращаться к тактике «стратегического терпения» в отношениях с КНДР. Об этом 19 сентября заявил председатель правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиль по прибытии в Вашингтон.

Две Кореи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Политик подчеркнул, что северокорейская ядерная проблема является одной из областей, в которых администрация американского президента Джо Байдена может добиться прогресса до промежуточных выборов в 2022 году.

Между тем, Сон Ён Гиль отметил, что в настоящее время она не движется ни в сторону «стратегического терпения» Барака Обамы, ни в направлении «сверху вниз» администрации Дональда Трампа.

Напомним, что представители США неоднократно предлагали встретиться с представителями КНДР «в любое время и в любом месте и без предварительных условий», однако Пхеньян продолжает игнорировать все предложения.

Сон Ён Гиль также обещал журналистам обсудить в ходе встреч с высокопоставленными лицами США способы возвращения КНДР за стол периговоров.