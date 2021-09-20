Вашингтон, 20 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Компания Harley-Davidson представила новый электровелосипед S1 Mosh / Tribute. Об этом сообщает издание The Verge.

The Verge Электровелосипед S1 Mosh / Tribute

Производитель уже начал собирать предзаказы на новинку, которая появится на рынке в четвертом квартале 2021 года.

Стоит отметить, что о своих планах по созданию компании по производству электрических велосипедов под названием Serial 1 производитель Harley-Davidson сообщил еще год назад.

S1 Mosh / Tribute — это велосипеды, выполненные в винтажном стиле и посвященные мотоциклу Harley-Davidson, который был выпущен в 1903 году.

Отличительной особенностью новинки стали белые шины, кожаное седло и ручки медового цвета, а также гладкая черная рама с золотыми буквами.

Заряда аккумулятора хватает, чтобы проехать 170 км пути. До 75% электровелосипед можно зарядиться за 2,6 ч. Тираж модели ограничен 650 экземпляров.

Ранее компания Harley-Davidson представила новый кастомный спортивный мотоцикл Sportster S.

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