Пермь, 20 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. В Пермском крае из-за трагических событий в вузе 21 сентября объявлен днём траура, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

В день скорби на территории региона приспустят государственные флаги России и флаги Пермского края. Учреждениям культуры, телерадиокомпаниям рекомендовано отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, 20 сентября на территории Пермского государственного научного исследовательского университета совершено массовое убийство. Стрелком оказался студент. При задержании он получил смертельное ранение.