Томск, , 13:51 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Томской области Ростислав Радзивил 20 сентября на пресс-конференции подвёл итоги выборов, прошедших в регионе 17−19 сентября 2021 года.

Избирательные бюллетени Дарья Драй © ИА REGNUM

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По его словам, кампания была сложной, но в целом выборы «прошли штатно». Явка на выборах 19 сентября в регионе составила более 40%.

Как сообщили ИА REGNUM в облизбиркоме, по данным после обработки более 90% протоколов, на выборах депутатов Госдумы VIII созыва «Единая Россия» получила 32%, КПРФ — 22%, ЛДПР — 11%, «Новые люди» — 9%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 8%. Остальные партии пятипроцентного барьера не преодолели.

По Томскому одномандатному избирательному округу № 181 лидирует Илья Леонтьев («Единая Россия», более 22%), по Обскому одномандатному избирательному округу № 182 — Татьяна Соломатина («Единая Россия», более 30%).

Что касается выборов в Законодательную думу региона VII созыва, здесь победу одержала также «Единая Россия» (33,74%). КПРФ получила 24,10%, ЛДПР — 12,86%, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 10,84%, «Новые люди» — 10,05%, «Яблоко» — 3,05%, «Партия Роста» — 2,11%.

Радзивил поблагодарил членов всех участковых избирательных комиссий, которые «провели очень тяжёлые и трудные выборы».

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