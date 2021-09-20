Дубай, ОАЭ, 20 сентября, 2021, 15:22 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram получит «крупное» обновление с «уникальными функциями». Информация об этом появилась 20 сентября в телеграм-канале разработчика сервиса Павла Дурова.

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Как говорится в сообщении, масштабное нововведение позволит мессенджеру «работать без перебоев» за счёт перехода к 64-битной версии. Как отмечает Дуров, команда Telegram работала над перестройкой кода в течение последних 12 месяцев.

Добавим, что новая версия Telegram будет доступна для систем iOS (8.1) и Android (8.0.1). По словам Дурова, после её установки некоторым пользователям придётся подождать «минуту или две, чтобы база данных чата была оптимизирована» для 64-битного диапазона.