Москва, 20 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Нападающий Артём Дзюба и полузащитник Денис Глушаков вошли в расширенный состав сборной России на отборочные матчи чемпионата мира — 2022, которые пройдут в октябре. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба команды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

Дзюба в последний раз играл за сборную России в июле 2021 года на чемпионате Европы. Он провёл три матча, в которых забил один гол — с пенальти в ворота сборной Дании.

Глушаков не вызывался в национальную команду с 2018 года. В сезоне 2021/22 он забил шесть голов в восьми матчах за «Химки».

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