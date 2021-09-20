Курган, 20 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил жителей Зауралья, которые приняли участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ, а также организаторов выборного процесса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Kurganobl.ru Вадим Шумков

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«Я благодарю всех жителей региона, которые не прятались за формулировками «мы ничего не решаем», «всё уже решили за нас», а взяли в свои руки ответственность за то, какой будет их жизнь и жизнь их детей — пришли на избирательные участки и проявили свою гражданскую позицию. Теперь нам предстоит выстроить конструктивное взаимодействие с новым составом Государственной думы РФ, чтобы на законодательном уровне отстаивать интересы Курганской области, отстаивать ваши интересы, дорогие друзья», — отметил Вадим Шумков.

Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва в Курганской области прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. По итогам голосования явка курганцев на избирательные участки составила 48,28%. На выборах депутатов Госдумы РФ в 2016 году явка курганских избирателей была 41,7%.