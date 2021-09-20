Казань, , 13:54 — REGNUM В Татарии после обработки 100% протоколов подводят предварительные итоги голосования. Как сообщает 20 сентября пресс-служба ЦИК РТ, в выборах приняли участие 78,9% от общей численности избирателей.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Всероссийская политическая партия «Единая Россия» набрала 79,01% голосов избирателей, на втором месте — КПРФ (9,64%), на третьем ЛДПР — 2,82%, «Справедливая Россия — За правду» набрала 2,69% голосов. За коммунистическую партию Коммунисты России проголосовали 1,33% избирателей; 1,01% — за партию «Новые люди», партия пенсионеров набрала 0,54%;"Партия Роста» — 0,50%, партия «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко» — 0,37%; 0,28% — у российской партии свободы и справедливости. Экологическую партию «Зеленые» поддержали 0,27% жителей Татарии. По 0,22% и 0,21% набрали соответственно партии «Родина» и Зеленая альтернатива. Замыкает список с 0,15% голосов избирателей партия «Гражданская Платформа».

ИА REGNUM напоминает, в Татарии на 1 июля 2021 года избирательным правом обладали 2 931 939 жителей.

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