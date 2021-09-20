Уфа, 20 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом 20 сентября сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Следите за развитием событий в трансляции: «Стрельба в Пермском университете — трансляция»

«Трагедия в Перми. Погибли люди. Ни в чём не повинные люди. Кто виноват, что делать, чтобы такие трагедии не повторялись, — ещё нужно разбираться. Соболезную», — приводит пресс-служба слова главы Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что стрельба в университете Перми произошла 20 сентября.