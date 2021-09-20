Афины , 20 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Правительство Греции выражает абсолютное удовлетворение чрезвычайно позитивными результатами саммита средиземноморских стран-членов ЕС, который состоялся 17 сентября в Афинах. Об этом заявил представитель правительства Янис Эконому 20 сентября на брифинге.

Климат

«Афинская декларация, подписанная всеми европейскими лидерами Юга в присутствии председателя Еврокомиссии, является важной вехой для EU Med 9. Как известно, [премьер-министр] Кирьякос Мицотакис находится в авангарде глобальных инициатив по преодолению климатического кризиса и защите природной среды», — сказал Эконому.

По его словам, данные инициативы жизненно важны как для качества жизни, так и для процветания греческого общества, поскольку и туризм, и аграрный сектор экономики неразрывно связаны с природой.

Саммит EUMed-9 состоялся 17 сентября в столице Греции Афинах, в Культурном центре Фонда Ставроса Ниархоса (SNFCC). Повестка саммита включала вызовы безопасности в Средиземноморье, которые ставят под угрозу стабильность в регионе; потенциальные новые кризисы, такие как угроза миграционных потоков после последних событий в Афганистане, другие проблемы, с которыми сталкиваются средиземноморские страны, такие как изменение климата.