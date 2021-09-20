Москва, 20 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Экстренное предупреждение в связи с дождем и ветром с порывами до 17 м/с в столице России выпустило 20 сентября ГУ МЧС РФ по г. Москве со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромет.

cjohnson7 from Rochester, Minnesota Ветер

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«В ближайший час с сохранением до 10 часов 21 сентября в Москве ожидается ветер с порывами до 17 м/с, дождь», — говорится в сообщении.

Также в связи с этим рекомендуется при управлении автотранспортом значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев.

При этом находящимся на улицах, в свою очередь, рекомендуется обходит рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в понедельник, 20 сентября, в столице России ожидается облачная погода и дождь, по области местами сильный. Температура воздуха в городе составит +5… +7 °С.