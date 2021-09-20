Белгород, 20 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Специализированный медицинский колл-центр начнёт работу в Белгородской области. Его создадут для упрощения процедуры обращения в поликлиники, сообщает 20 сентября пресс-служба правительства региона.

Onf.ru В поликлинике

Систему здравоохранения ждёт сезонная нагрузка. По статистике центра управления регионом, жители не могут дозвониться в медучреждения, чтобы вызвать врача, в самих поликлиниках выстраиваются длинные очереди. Чтобы упростить процедуру посещения поликлиник власти предлагают создать специализированный медицинский колл-центр.

«Дачный сезон закончился. Люди вернулись в свои дома, самое время — заняться здоровьем. Плюс к этому сезонные заболевания. Департаменту здравоохранения необходимо перевести работу своих учреждений в усиленный режим», — сказал на оперативном совещании врио губернатора Вячеслав Гладков.

По данным главы депздрава региона Андрея Иконникова, с 15 сентября количество обращений за медицинской помощью выросло вдвое — с 300−400 вызовов в сутки до 700.