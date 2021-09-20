Москва, , 13:45 — REGNUM Телеведущий и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Тимофей Баженов одержал победу в Бабушкинском одномандатном округе №196, передаёт 20 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Центризбиркома.

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После обработки 100% протоколов у Баженова 38,4% голосов. Журналист уверенно опережает кандидата от КПРФ Валерия Рашкина, набравшего 24,53%.

Тимофей Баженов одерживает победу и проходит в Госдуму восьмого созыва.