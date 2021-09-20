Воронеж, 20 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Воронеже объявлено о начале отопительного сезона для первоочередных объектов — с 20 сентября, об этом в соцсетях сообщил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

ИА REGNUM Воронеж

«Подписал постановление: запускать теплоснабжение в социальной сфере — в детские сады, школы, поликлиники и больницы — будем с сегодняшнего дня, с 20 сентября 2021 года», — написал глава города.

Он добавил, что готовность теплоисточников составляет выше 99%, магистрали заполнены, однако ведутся локальные ремонтные работы.

«Всем службам задача — оперативно завершить их и держать пуск тепла на постоянном контроле. Все вновь выявленные утечки на сетях теплоснабжения также должны устраняться максимально быстро», — сообщили в пресс-службе.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, воронежские власти приняли решение о начале отопительного сезона в числе последних среди соседей. При этом фактическая температура воздуха пока позволяет не включать отопление в жилых домах — сейчас в Воронеже +15, ночью — до +9, и такая погода сохранится в ближайшие дни.