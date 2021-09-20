Москва, , 13:53 — REGNUM Визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным готовится. Это подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 20 сентября в разговоре с журналистами.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действительно, готовится рабочий визит в Российскую Федерацию президента Турции Эрдогана», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что ожидается «самая обширная» повестка переговоров лидеров России и Турции. Это и многоплановые двусторонние отношения, и ситуация в Сирии, и другие региональные конфликты.

О визите Эрдогана в Россию, который состоится в сентябре, сообщало агентство Reuters. Сам турецкий лидер в августе заявлял, что намерен обсудить в Путиным покупку зенитных ракетных систем С-400.

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