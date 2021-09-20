Челябинск, 20 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В социальных сетях появляется всё больше комментариев со словами «Яндекс обнаглел». К примеру, в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» («ВКонтакте») написали про «Яндекс.Такси», водители которого могут запросто высадить пассажира и отменить поездку, но у заказчика при этом списывают деньги за проезд.

Macro Verch Яндекс Такси

«Монополисты, ставящие свои условия и цены, творящие беспредел. Не жалуйтесь, не хотите работать, не работайте в такси, такого безобразия не надо!» — отмечает автор сообщения, которая решила остаться анонимной из опасений угроз от водителей «Яндекс.Такси».

Как сообщало ИА REGNUM, Арбитраж Краснодарского края 24 сентября 2021 года начнёт рассмотрение громкого иска министерства транспорта и дорожного хозяйства региона к семи компаниям, две из которых входят в группу «Яндекс» — ООО «Яндекс» и «Яндекс.Такси». Министерство требует признать деятельность по заключению договоров об оказании информуслуг с лицами, которые не имеют разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, незаконной.

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