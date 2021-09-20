Черкесск, 20 сентября 2021, 13:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии назначен временно исполняющий обязанности председателя правительства республики. Новым и.о. премьер-министра стал Мурат Аргунов. Указ об этом подписал избранный 19 сентября на третий срок главой республики Рашид Темрезов.
Кандидатура Мурата Аргунова будет внесена на рассмотрение в парламент КЧР. В случае её одобрения он должен будет представить структуру нового правительства в течение двух недель.
Отправленный в отставку с поста премьер-министра Аслан Озов, проработавший в должности пять лет, назначен руководителем республиканского отделения Пенсионного фонда РФ.
Напомним, 19 сентября в Карачаево-Черкесии состоялись выборы главы республики. На эту должность парламент региона в третий раз избрал Рашида Темрезова. После вступления его в должность правительство республики ушло в отставку.
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