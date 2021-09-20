Черкесск, , 13:43 — REGNUM В Карачаево-Черкесии назначен временно исполняющий обязанности председателя правительства республики. Новым и.о. премьер-министра стал Мурат Аргунов. Указ об этом подписал избранный 19 сентября на третий срок главой республики Рашид Темрезов.

Портфель министра Дарья Драй © ИА REGNUM

«В соответствии со статьей 92 Конституции Карачаево-Черкесской Республики представляю кандидатуру Аргунова Мурата Олеговича на должность исполняющего обязанности председателя правительства республики. <…> Считаю, что Мурат Олегович достаточно подготовлен для должности председателя правительства КЧР и сумеет дать новый импульс работе всех министерств и правительству в целом!» — написал Темрезов на свой странице в Instagram.

Кандидатура Мурата Аргунова будет внесена на рассмотрение в парламент КЧР. В случае её одобрения он должен будет представить структуру нового правительства в течение двух недель.

Отправленный в отставку с поста премьер-министра Аслан Озов, проработавший в должности пять лет, назначен руководителем республиканского отделения Пенсионного фонда РФ.

Напомним, 19 сентября в Карачаево-Черкесии состоялись выборы главы республики. На эту должность парламент региона в третий раз избрал Рашида Темрезова. После вступления его в должность правительство республики ушло в отставку.

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