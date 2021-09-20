Черкесск, 20 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии назначен временно исполняющий обязанности председателя правительства республики. Новым и.о. премьер-министра стал Мурат Аргунов. Указ об этом подписал избранный 19 сентября на третий срок главой республики Рашид Темрезов.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

«В соответствии со статьей 92 Конституции Карачаево-Черкесской Республики представляю кандидатуру Аргунова Мурата Олеговича на должность исполняющего обязанности председателя правительства республики. <…> Считаю, что Мурат Олегович достаточно подготовлен для должности председателя правительства КЧР и сумеет дать новый импульс работе всех министерств и правительству в целом!» — написал Темрезов на свой странице в Instagram.

Кандидатура Мурата Аргунова будет внесена на рассмотрение в парламент КЧР. В случае её одобрения он должен будет представить структуру нового правительства в течение двух недель.

Отправленный в отставку с поста премьер-министра Аслан Озов, проработавший в должности пять лет, назначен руководителем республиканского отделения Пенсионного фонда РФ.

Напомним, 19 сентября в Карачаево-Черкесии состоялись выборы главы республики. На эту должность парламент региона в третий раз избрал Рашида Темрезова. После вступления его в должность правительство республики ушло в отставку.