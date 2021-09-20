Элиста, 20 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано 70 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперштаб 20 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лечение в ковидных госпиталях получают 533 пациента, из них в тяжёлом состоянии находятся 29 человек. На самоизоляции остаются 3 076 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 29 834 случая заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 27 278 носителей инфекции. С COVID-19 не справились 578 человек.