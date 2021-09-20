Москва, 20 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал решение запретить игрокам употреблять пиво после матчей.

Fc-rostov.ru Валерий Карпин

«Конечно, я запретил игрокам пить пиво после матчей. А как нет? Ну, давайте им водки дадим ещё, чтобы больше расслабились», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Вышли!»

Он добавил, что против подхода, которого придерживаются многие европейские тренеры, разрешающие футболистам пить пиво после игр.

Напомним, летом Карпин стал главным тренером сборной России. Под его руководством команда сыграла вничью с Хорватией (0:0), победила Кипр (2:0) и Мальту (2:0).

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