Тбилиси, 20 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Валовой внутренний продукт (ВВП) Грузии во втором квартале 2021 года вырос на 29,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. Об этом говорится в отчёте Национальной социологической службы (Грузстат), опубликованном на сайте организации.

Pixabay.com Рост ВВП

По данным Грузстата, за отчётный период больше всего выросли экономические показатели в сферах туризма, торговли, а также транспортных услуг. Самый большой рост был зафиксирован в области развлечений и искусства — 133,6%.

Направление, связанное с обеспечением жителей продуктами питания, показало экономический рост на 75,5%. Сфера связи и информации показала прирост по сравнению с прошлым годом на 56,2%.

Напомним, в первом квартале 2021 года в Грузии был спад ВВП по сравнению с прошлым годом на 4,5%. Этот показатель начал бурно расти с мая.