Токио, 20 сентября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Компания Toyota объявила о прекращении производства минивэнов Esquire. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Toyota Toyota Esquire

В сообщении автопроизводителя говорится, что выпуск минивэнов будет прекращен в декабре текущего года.

С 2001 года Toyota выпускает минивэны Noah и Voxy. В 2014 году к ним присоединилась модель Esquire. Все эти модели по сути являются тремя разновидностями одного автомобиля. Отличия заключаются в дизайне.

При этом Esquire получил более роскошное оформление. Оно заключается в более дорогостоящих материалах, которые используются в салоне модели. Кроме того, Esquire получил собственную эмблему, на которой изображены щит и меч средневекового рыцаря, воротник мужского костюма и сокращение Esq.

Пока не сообщается причина остановки производства.

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