Джакарта, 20 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Власти Индонезии должны принять решение относительно продления ограничений по коронавирусу, сообщает Kompas.

Konstantinos Trovas Индонезия. Остров Бали

Действие введенных ограничений на Яве и Бали заканчивается 20 сентября.

Объявление планируется сделать в 17:00 по местному времени. Решение правительства объявит министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом.

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