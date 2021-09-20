Власти Индонезии примут решение о продлении ограничений по коронавирусу
Джакарта, 20 сентября, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Власти Индонезии должны принять решение относительно продления ограничений по коронавирусу, сообщает Kompas.
Konstantinos Trovas
Индонезия. Остров Бали
Действие введенных ограничений на Яве и Бали заканчивается 20 сентября.
Объявление планируется сделать в 17:00 по местному времени. Решение правительства объявит министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за рубежом.
Подробнее в материале:Почти шесть тысяч граждан Индонезии заразились коронавирусом за границей